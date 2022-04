Getuigen gezocht straatroof Lelystad

Wat gebeurde er?

De man loopt rond 23.15 uur samen met zijn vriendin over de Jolbrug heen als hij het gevoel heeft dat ze gevolgd worden door twee personen op een fiets. Als zij de straat De Jol 33 inlopen worden zij gevraagd stil te staan en moet de man zijn persoonlijke bezittingen afgeven. Daarbij wordt ook gedreigd met het gebruik van een taser. Na de straatroof gaan de verdachten er direct vandoor.

Signalement

De politie is nog op zoek naar de twee verdachten. Daarbij is het volgende signalement gegeven.

Verdachte 1

een man

rond de 17 jaar

ongeveer 1.70 meter hoog

en licht getinte huidskleur

draagt een zwarte bivakmuts, waarvan het mond en de het hoofdstuk van elkaar gescheiden zijn. Op zijn hoofd draagt hij verder aan de rechterkant een schuine zwarte pet.

Hij draagt een donkergroene gewatteerde jas, met daaronder een zwarte broek en zwarte schoenen.

Verdachte 2

een man

rond de 17 jaar.

een slank postuur en ongeveer 1.80 meter lang.

een licht getinte huidskleur

draagt een zwarte pet met daaroverheen een oranje capuchon.

draagt een donkere jas met daaronder een zwarte trainingsbroek.

Getuigen

Heeft u donderdagavond in de omgeving van de Jolbrug, De Gondel of De Jol 33 twee verdachte personen gezien of zien fietsen die voldoen aan het signalement? Heeft u camerabeelden die ons verder kunnen helpen bij het onderzoek? Dan komen wij graag met u in contact. Vul onderstaand tipformulier in of bel met 0900-8844.

Straatroof

Straatroven hebben een enorme impact op hun slachtoffers. De aanpak van dit zogeheten Hoge Impact Delict heeft topprioriteit bij de politie. U kent uw buurt het beste. U weet wie uw buren zijn en in welke auto’s zij rijden. Bel altijd 112 als u in de buurt iets verdachts ziet. Noteer bijvoorbeeld het kenteken van de verdachte auto en/of het signalement van de verdachte persoon. Geef dit door aan de politie. Blijf rustig, neem geen risico's! Meld uw naam, uw woonplaats, het adres en wat er precies aan de hand is. De kans dat straatrovers gepakt kunnen worden, neemt toe als u bij de politie meldt wanneer u verdachte zaken waarneemt. U kunt het volgende slachtoffer zijn.