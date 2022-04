Getuigen gezocht van straatroof in Haarlem

De jongen loopt omstreeks 21.30 uur met drie vrienden van de Schotlandstraat naar de Venkelstraat. Als zij twee jongens passeren, komen deze even later achter het groepje aangerend. Het slachtoffer komt ten val en wordt bedreigd en beroofd van zijn jas en schoudertas. De twee verdachten lopen via een grindpad achter de garageboxen weg in de richting van de Schotlandstraat.

Getuigen gezocht

Een van de twee verdachten is ongeveer 20 jaar oud. Beide mannen zijn tussen 1.75 en 1.80 meter lang, donker gekleed, droegen die avond een zwart mondkapje en handschoenen.

Heeft u deze straatroof zien gebeuren, meer informatie of beschikt u over camerabeelden van een beveiligingscamera of een videodeurbel? Neem dan contact op met de politie in Haarlem via 0900-8844 of deel uw informatie anoniem via 0800-7000. Ook kunt u gebruik maken van een tipformulier onder vermelding van zaaknummer: 2022082947.