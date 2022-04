Drugs, wapens en geld aangetroffen in woning Boerhaavestraat

Een woningcorporatie vroeg agenten rond 15.30 uur om hen te assisteren bij het binnentreden van de woning aan de Boerhaavestraat in verband met een lekkage. Toen zij vervolgens in de woning waren, troffen zij een groot aantal henneptoppen aan.



Na verdere doorzoeking vond de politie ook vier vuurwapens en een grote hoeveelheid contant geld. De henneptoppen zijn in beslag genomen en inmiddels vernietigd. Ook de wapens en het geld zijn in beslag genomen. Op het moment van binnengaan van de woning was niemand aanwezig. De recherche heeft de zaak in onderzoek.



Gevaar hennepkwekerij

Een illegale hennepkwekerij is gevaarlijk voor uzelf én voor uw omgeving. Bij de teelt wordt vaak gebruik gemaakt van illegaal afgetapte stroom en installaties die slecht zijn aangelegd. Daarom levert dit een ernstig gevaar op voor de brandveiligheid. Ook kan schade aan woningen ontstaan door lekkages, stank en schimmelvorming.



U kunt een hennepkwekerij herkennen aan bijvoorbeeld elektriciteitsproblemen in de buurt, afgeplakte ramen, stank / vocht / schimmel / lekkages in of rondom de woning of licht dat constant brandt. Vermoedt u een hennepkwekerij bij u in de buurt, bel dan de politie via 0900-8844 of meld het bij Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.