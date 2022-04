Twee aanhoudingen voor diefstal van telefoons: eigenaren van mobieltjes gezocht

Twee slachtoffers waren op Koningsdag afzonderlijk van elkaar tijdens het Kingsland Festival bestolen van hun mobiele telefoon. Via Find My iPhone ontdekten zij dat hun mobieltjes mogelijk ergens in de Paets van Troostwijkstraat in de Haagse wijk Laak terecht waren gekomen.

Gewaarschuwde agenten deden onderzoek in de straat, maar troffen de telefoons niet aan. Wel bleken in de straat nog meer mensen op zoek naar gestolen telefoons.

Tas met twintig telefoons

In de Allard Piersonlaan zagen agenten even later twee personen lopen die zich verdacht gedroegen. Ze lieten een tas achter op straat en zijn staande gehouden. In de tas bleken 21 mobiele telefoons te zitten.

De twee verdachten zijn aangehouden op verdenking van diefstal van deze telefoons. Het gaat om een 20-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 13-jarige jongen uit Den Haag.



Herkomst telefoons

De eerste slachtoffers hebben hun telefoons inmiddels teruggekregen. Zij zijn allemaal van hun mobiele telefoon bestolen tijdens het Kingsland Festival in Amsterdam.

De herkomst van de overige telefoons wordt nog onderzocht. Ben jij op het festivalterrein bestolen van jouw telefoon en herken je jouw toestel op bovenstaande foto? Neem dan contact met ons op via 0900-8844. Aan de hand van bijvoorbeeld achtergrondschermen kunnen we dan kijken of het om jouw toestel gaat.