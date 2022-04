Uitslaande brand in leegstaande kas; politie zoekt getuigen

Gewaarschuwde agenten arriveerden rond 21.00 uur bij de kas. Nadat de brandweer de brand had geblust, onderzochten agenten de omgeving. Hierbij troffen zij in de leegstaande woning diverse sporen aan, waaronder braaksporen.



De politie gaat uit van brandstichting en de recherche is een onderzoek gestart. Om die reden deed forensische opsporing vrijdagochtend 29 april onderzoek in en om de woning.



Signalement fietser

Mogelijk heeft een fietser die rond dat tijdstip over de Van der Weijdenlaan fietste iets met de brand te maken. Het gaat om een in zwart geklede man met stekelhaar die fietste op een donkere fiets. Hij had een lang voorwerp bij zich. Het is onbekend in welke richting de man is vertrokken.



Heeft u informatie?

Heeft u informatie over deze fietser, of andere informatie die ons kan helpen bij het achterhalen van de oorzaak van de brand? Neemt u dan contact met ons op via 0900-8844. Blijft u liever anoniem, belt u dan met 0800-7000.