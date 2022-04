Onderzoek na 112-melding in De Ridderhof

De politie ontving een melding van een mogelijke dreiging via 112 en ging direct met meerdere eenheden ter plaatse. De politie neemt meldingen van mogelijke dreigingen uiterst serieus, daarom werd er opgeschaald en uitgebreid onderzoek gedaan na de melding. De agenten werden tijdens het incident onder andere ondersteund door de politiehelikopter en droegen uit voorzorgsmaatregelen zogenoemde “harde vesten”. Het dragen van deze kogelwerende vesten is een standaardprocedure die in gang gezet wordt als voorzorgsmaatregel vanwege de veiligheid van de agenten. De politie heeft uitgebreid onderzoek gedaan in en rondom het winkelcentrum, maar trof niets verdachts aan. De herkomst van de melding wordt nog onderzocht.