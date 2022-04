Burger voorkomt gewapende overval Almere

Wat gebeurde er?

Twee burgers zien een zaterdagmorgen een verdacht geklede jongen lopen in de winkelstraat De Brink. Zij vertrouwen dit niet en lopen achter de jongen aan. Ze stappen achter de jongen aan de winkel binnen, terwijl hij bij de kassa staat en onder bedreiging van een vuurwapen om spullen vraagt. De twee mannen bedenken zich niet en halen de jongen naar de vloer. Daar houden ze hem vast tot de politie arriveert. De jongen is aangehouden en de politie doet verder onderzoek.

Overvallen

Dankzij de dappere actie van deze twee burgers is deze overval voorkomen.

Overvallen hebben een enorme impact op hun slachtoffers. De aanpak van dit zogeheten Hoge Impact Delict heeft topprioriteit bij de politie. De politie kan deze problemen niet alleen aanpakken. Daarvoor heeft zij de hulp nodig van anderen. De politie werkt daarom veel samen met partners zoals gemeenten, woningcorporaties, e.d. Ook hebben inwoners zelf een belangrijke rol in het voorkomen van deze misdrijven. Gezamenlijk moeten we zorgen voor een veiligere samenleving. Bel altijd 112 als u in de buurt iets verdachts ziet.