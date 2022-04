Slachtoffer zwaargewond na steekincident Fransen van de Puttestraat

Omstreeks kwart over drie in de middag kreeg de politie de melding van het steekincident binnen. Het slachtoffer is toen zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd. De verdachte is op de vlucht geslagen. Het gaat om een incident in de relationele sfeer.

Onderzoek

De politie is meteen een onderzoek begonnen na het incident. Er zijn getuigen gesproken en er worden camerabeelden veiliggesteld. Mocht u zelf meer informatie hebben over de verdachte of het incident zelf, dan horen wij dat heel graag. Geef het door aan de politie via de onderstaande mogelijkheden.