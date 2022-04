Politie zoekt getuigen en camerabeelden van dodelijk ongeval in Hoogerheide

Camerabeelden

De verkeerspecialisten van de politie stellen een onderzoek in naar de toedracht van het eenzijdige ongeval. Reed u rond 14.30 uur op de Bunkerbaan of nabij de rotonde met de Scheldeweg en of heeft u dashcambeelden? Deel deze dan met de politie. Dit kan via het tipformulier of via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006. U kunt ook bellen met 0900-8844. Vermeld voor een snelle informatieverwerking het dossiernummer 2022109156.