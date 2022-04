Verdachte steekincident na achtervolging aangehouden

Rond 15.30 uur kwam een melding bij de hulpdiensten binnen dat in een pand op de Kipstraat in Kerkrade een vrouw mogelijk gestoken zou zijn en dat de verdachte er vandoor was gegaan. ging. Hij zou zich verplaatsen in een busje.

Meerdere politiepatrouilles namen positie in en de achtervolging werd ingezet. De bestuurder van het busje overtrad diverse verkeersregels en twee auto’s waaronder een politievoertuig , liepen hierbij lichte schade op. Op de Vijlenberg in Vijlen kon het busje staande gehouden worden. De politie arresteerde de bestuurder en de bijrijder.

De vrouw is met, voor zover nu bekend, lichte verwondingen voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

De politie onderzoekt wat de toedracht en/of aanleiding is geweest voor het steekincident. Bij de achtervolging raakte verder niemand gewond.