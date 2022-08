Getuigen gezocht overval Leusderweg Amersfoort

Rond 21.30 uur stonden twee medewerkers van de salon op het punt om naar huis te gaan. Op dat moment kwam de verdachte binnen. Na de overval rende hij in onbekende richting weg. Het slachtoffer gaf het volgende signalement:

Blanke man

1.80 m

Slank

Blauwe regenjas met capuchon

Geruite pet onder een capuchon

Wit T-shirt

Korte broek

Witte sneakers

Wie heeft er tussen 21.30 uur en 21.45 uur iets gezien? Of heeft u misschien beelden? Dan ontvangen wij die graag van u. Vul onderstaand tipformulier in of bel met 0900–8844. Doet u dit liever anoniem? Dan kan dat via 0800–7000.