Getuigen gezocht van beroving Leemansplein

De verdachte wilde de telefoon van een van de slachtoffers hebben en sloeg en schopte daarbij het slachtoffer. Eén slachtoffer is volgens getuigen twintig meter aan zijn haren meegetrokken door de verdachte. De verdachte ging er zonder buit vandoor op een motorscooter en is niet meer aangetroffen. De slachtoffers zijn erg geschrokken, ze zijn ter controle onderzocht in de ambulance, maar zijn gelukkig niet gewond.

Het volgende signalement van de verdachte is bekend. Het gaat om een man met gezet postuur. Ongeveer 1.80/1.85 meter lang. Hij droeg een jas met aan de onderzijde een donkerblauwe streep, in het midden een rode streep en aan de bovenzijde een witte streep. Donkerblauwe spijkerbroek met rode schoenen. Aan zijn linker pols droeg hij een goud horloge.

Getuigenoproep

Bent u getuige geweest van dit incident? Of beschikt u over andere informatie die het onderzoek verder zou kunnen helpen? Neem dan contact op via 0900 8844. Via het tipformulier hieronder kunt u eventueel beeldmateriaal ter beschikking stellen. Belt u liever anoniem? Dat kan via 0800 7000.