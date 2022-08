Man trapt tegen politiebus en geeft agent kopstoot

De politie had een melding gekregen dat er iemand mishandeld zou zijn op het vakantiepark. Terwijl ze op het park onderzoek aan het doen waren gebaarde een omstander naar de agenten. Het bleek dat de verdachte tegen een politiebus aan stond te trappen. De man, een bekende van de politie, werd direct aangehouden. Toen hij in de bus werd gezet gaf hij een van de agenten een kopstoot. Omdat de verdachte zich bleef misdragen moesten agenten hem gedurende de rit naar het cellencomplex in bedwang houden. Ook daar bleef de man agressief en verward gedrag vertonen. Er werd een arts opgeroepen om bloed bij de verdachte af te nemen om te kijken of hij mogelijke onder invloed van alcohol of drugs was. Maar deze weigerde iedere medewerking.

Aangifte

De man is ingesloten en de agent heeft aangifte van mishandeling gedaan, hij raakte lichtgewond. De politiebus raakte door de trappen van de man beschadigd. De politie doet ook daar aangifte van.

Van de mishandeling waar de politie eigenlijk voor naar het vakantiepark toe kwam is aangifte gedaan door het slachtoffer. De politie doet daar verder onderzoek naar.