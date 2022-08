Politie zoekt getuigen van mishandeling

Het slachtoffer meldde zich die avond bij de politie omdat hij rond 23.50 uur door een andere man zou zijn mishandeld net buiten het terrein van een festival dat in Domburg plaats vond. Hij raakte daarbij behoorlijk gewond. Mogelijk hebben mensen iets zien gebeuren. Daarom vraagt de politie aan getuigen om zich te melden. Dat kan via 0900-8844 of door het invullen van een tipformulier.