Onderzoek naar zedendelict De Heide Heerenveen: getuigen en camerabeelden gezocht

De mogelijke verdachte is rond de 15 jaar oud. Hij heeft een witte huidskleur, waarschijnlijk kort, donkerblond haar en droeg op dat moment een opvallende, oranjekleurige zwembroek. De politie is op zoek naar getuigen die meer weten, iets hebben gezien of die weten wie deze jongen is. Het kan ook zijn dat er mensen zijn die die middag foto’s of video’s hebben gemaakt in het recreatiegebied. Deel deze informatie of beelden met de politie. Dit kan via het online tipformulier onderaan deze pagina, 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.