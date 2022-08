Zware mishandeling medewerker vuilstort

Het is 09.35 uur, als twee bezoekers worden aangesproken door medewerkers van de stort. Dit gesprek slaat om in een verhitte discussie, waarna de bezoekers vertrekken. De betrokken medewerker gaat verder met zijn gebruikelijke taken en er lijkt dan nog niet veel aan de hand.



Maar rond 11.30 uur verandert de situatie. De medewerker wordt door twee onbekende mannen aangevallen met verschillende slagwapens. Hierbij loopt hij verwondingen op aan zijn armen. De verdachten die het slachtoffer hebben aangevallen, zijn niet dezelfde bezoekers als die ochtend. Wat er precies achter deze aanval zit en wie deze verdachten zijn, is nog onduidelijk.



Weet u meer?

De politie onderzoekt een verband tussen de twee gebeurtenissen. Daarbij is het belangrijk dat alle informatie over die dag, die mogelijk te maken heeft met de aanval, gedeeld wordt. Weet u meer? Heeft u iets gezien of gehoord dat met deze mishandeling te maken heeft? Meld het dan via 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem). U kunt ook gebruik maken van onderstaand tipformulier.