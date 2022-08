Getuigen gezocht voor overval op bewoner

Rond 20.30 uur vond de overval plaats die door een of meerdere daders werd gepleegd. De bewoner is hierbij licht gewond geraakt. De dader of daders zijn er vandoor gerend in de richting van de Sterrenbuurt. Er is qua signalement nog weinig bekend. We doen nog onderzoek naar of en wat er buit is gemaakt in de woning.

Getuigen gezocht

Iets gezien of meer informatie? Neem contact op met de recherche via tel. 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Anoniem melden kan via 0800-7000.