Geschminkte verdachte gezocht overval Kerkstraat Hilversum

Op het moment van de overval was de winkel nog gesloten. Wel waren al twee personeelsleden aanwezig die voorbereidingen aan het treffen waren. Rond 8.30 uur werd er aangebeld. De medewerkers deden de deur open voor een man met een mondkapje op. Er ontstond een worsteling en de overvaller slaagde erin om de twee medewerkers te overmeesteren en een geldbedrag buit te maken. De man vertrok lopend, vermoedelijk in de richting van het Noordse Bosje / Bussummerstraat.



De geschrokken medewerkers belden direct de politie. Inmiddels heeft een sporenonderzoek plaatsgevonden en is er een buurtonderzoek gehouden. Ook worden camerabeelden opgevraagd en uitgekeken. De politie is op zoek naar mensen die de man hebben zien lopen of wellicht weten wie hij is.



Signalement

De verdachte is ongeveer tussen 1.85-1.90 meter lang en heeft een donkere huid

Zijn gezicht had hij voorzien van wit/grijze schmink

Hij had baardgroei

Hij droeg zwarte kleding met daaroverheen een geel hesje

Hij liep op werkschoenen en had een zwarte sporttas bij zich

Voorafgaande aan de overval droeg hij een mondkapje, hij vertrok zonder mondkapje en was te zien dat zijn gezicht geschminkt was.