Vier verdachten van spoofing aangehouden

“Iemand probeert geld van uw rekening te halen”, verkondigde een zogenaamde bankmedewerker aan de telefoon. De geschrokken vrouw volgde de instructies van de nepbankmedewerker op en gaf haar pinpas en pincode aan iemand mee die bij haar aan de deur kwam. Omdat de vrouw het toch niet vertrouwde, belde ze achteraf haar dochter. Vervolgens is de politie ingeschakeld.

Een pinbetaling met de gestolen pas zorgde ervoor dat de politie dinsdagavond vier personen kon aanhouden aan de Nieuweweg in Den Helder. Een 21-jarige vrouw uit Alkmaar, een 21-jarige vrouw uit Egmond en een 21- en 25-jarige man uit Amsterdam worden aanstaande vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Werkwijze oplichters

Bij de politie komen dit soort meldingen regelmatig binnen. Geef nooit uw bankpas of pincode af en het is belangrijk om mensen in uw omgeving te waarschuwen voor deze vorm van oplichting. Oplichters vertellen hun leugens zeer overtuigend, soms zeggen zij dat u net bent opgelicht, waardoor het logisch lijkt dat zij bellen. Er worden daarna verschillende werkwijzen gebruikt:

Soms laten zij uw bankpas ophalen. U moet eerst uw pincode inspreken, en u krijgt een code die u moet doorgeven aan de koerier die uw bankpas komt ophalen.

Soms vraagt de bankmedewerker u een programma te installeren op uw computer, zodat zij uw computer kunnen overnemen.

Soms zegt de bankmedewerker dat u uw geld zelf moet veiligstellen, door het over te boeken naar een andere bankrekening, een zogenaamde kluisrekening.

Daders zijn innovatief, zij bedenken iedere keer weer nieuwe manieren om u op te lichten, wees alert.

Advies

Verbreek meteen de verbinding en bel zelf met het alarmnummer van uw bank.

Geef nooit uw bankpas en/of pincode af. Een echte bankmedewerker zal hier nooit om vragen. Mocht al u hebben afgesproken dat de koerier uw bankpas komt ophalen, bel meteen 112. De politie kan dan snel handelen. Is er geen spoed, bel dan 0900-8844.

De bank kan zelf uw bankrekening blokkeren, u hoeft nooit uw geld veilig te stellen.

Doe vooral aangifte, de politie vindt het net zo vervelend als u dat dit u overkomen is. Hoe meer aangiftes, hoe meer informatie wij hebben om de daders te kunnen aanhouden.

2022126728