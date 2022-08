Politie onderzoekt gewelddadige poging beroving aan Van Eeghenstraat

Even na middernacht werd een 33-jarige inwoner van Amsterdam vermoedelijk opgewacht door twee personen toen hij zijn auto parkeerde aan de Van Eeghenstraat. Het slachtoffer was zeer alert en zodra hij twee mannen met helmen tijdens het uitstappen van zijn auto zag, zette hij het op een rennen. Er ontstond een korte worsteling waarbij het slachtoffer zich behoorlijk verzette tegen zijn twee belagers. Met kapotte kleding, maar gelukkig ongedeerd, wist het slachtoffer al rennend aan de twee verdachten te ontkomen en vluchtte een horecagelegenheid in. Daar werd de politie gebeld, waarna er direct een uitgebreid onderzoek is gestart. De twee verdachten, allebei in het donker gekleed met een helm op, zijn zonder buit op een scooter weggereden in de richting van de Koninginneweg.

Rechercheurs hebben inmiddels onder meer gesproken met getuigen en veel beeldmateriaal in beslag genomen. Het vermoeden bestaat dat de verdachten het specifiek op het slachtoffer hadden gemunt en op hem stonden te wachten. Op basis van de onderzoeksresultaten tot nu toe heeft de recherche goede hoop om op enig moment verdachten aan te kunnen houden. Indien mogelijke getuigen hun informatie nog niet met de politie hebben gedeeld, dan worden die met klem opgeroepen om alsnog contact op te nemen. Dat kan onder vermelding van het onderstaande registratienummer via 0900-8844, via onderstaand tipformulier of anoniem via www.meldmisdaadanoniem.nl

2022157424