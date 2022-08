Politie onderzoekt mogelijke mishandeling door taxichauffeur

Op vrijdagnacht werd de meldkamer rond 04.50 uur gebeld door een taxichauffeur, die een twist had met zijn klanten, waardoor een vervelende situatie was ontstaan. Toen agenten ter plaatse kwamen, troffen zij twee vrouwen aan, waarvan één hevig bloedde aan haar hoofd. Zij zou ten val zijn gekomen. De omstandigheden hoe zij ten val is gekomen, zijn een punt van onderzoek. De vrouw is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

De recherche doet uitgebreid onderzoek naar het incident. Er is o.a. een buurtonderzoek gedaan en er is in de omgeving gezocht naar mogelijke camerabeelden om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van het incident.

Mocht u beeldmateriaal hebben, en deze nog niet gedeeld hebben met de politie, dan ontvangen wij die graag. Denk hierbij aan dashcambeelden van geparkeerde auto’s of ringdeurbellen. U kunt het materiaal uploaden via onderstaand tipformulier.