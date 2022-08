Onderzoek naar steekpartij Brederodestraat

Kort na twaalf uur middernacht kreeg de meldkamer een bericht over een onwelwording op de Brederostraat. Agenten die als eerste op de lcoatie waren, troffen een gewonde man aan. De ambulance was snel ter plaatse en bracht de man met spoed naar het ziekenhuis. Het slachtoffer ligt daar nu nog steeds vanwege de behandeling aan zijn steekwonden.

Oorzaak

Het onderzoek naar de oorzaak van de steekpartij is direct opgestart. In de Brederostraat troffen de agenten een tweede gewonde man aan. Hij kon ter plaatse worden behandeld door de ambulance en hoefde niet naar het ziekenhuis. Deze 36-jarige man is aangehouden vanwege zijn mogelijke betrokkenheid bij het incident. Hij zit vast en wordt gehoord.

Vandaag gaat de recherche verder met het onderzoek. Er wordt gekeken of er camerabeelden beschikbaar zijn en de politie gaat in gesprek met eventuele getuigen. Heeft u informatie die voor het onderzoeksteam van belang kan zijn, neem dan contact op met ons. Dat kan via 0900-8844, of anoniem als u dat prettiger vindt.