Getuigenoproep schietincident Kerkrade

Gisteren op 9 augustus rond het 10.00 uur heeft er aan de Feldbiss een incident plaatsgevonden dat mogelijk verband houdt met deze schietpartij. De politie is op zoek naar beelden uit de omgeving van een blanke man die rond het middaguur het appartementencomplex aan de Feldbiss heeft verlaten. Kort daarvoor is de man naar beneden gesprongen vanaf het balkon waar vannacht geschoten is. Hebt u gezien dat er een man vanaf een balkon naar beneden is gesprongen of heeft u camerabeelden van deze man waarop te zien is dat hij de Feldbiss verlaat neem dan contact met ons op. Dat kan via telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via telefoonnummer 0800-7000.