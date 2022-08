Schietincident Feldbiss Kerkrade, één persoon gewond

Collega’s van de forensische opsporing en recherche doen nu onderzoek in en rond de woning. Ook doen we een buurtonderzoek. Er is geen verdachte aangehouden.

Beelden en informatie

Heeft u iets gezien of gehoord deze nacht in de omgeving van Felbiss in Kerkrade? Of heeft u camerabeelden? Neem dan contact met ons op. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Camerabeelden kunnen met ons gedeeld worden via politie.nl/upload.