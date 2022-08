Drugsdealer gearresteerd

Aansluitend doorzochten agenten een appartement aan de Boogschutter in Amersfoort. Hierbij werd een aanzienlijk geldbedrag, enkele honderden ponypacks met cocaïne, een (nep)vuurwapen en vier mobiele telefoons in beslag genomen.



De straatwaarde van de cocaïne wordt geschat op ongeveer 14.000 euro. De verdachte, een 21- jarige inwoner van ‘s-Gravenhage, zit nog vast.



Ondermijning

Drugshandel ligt voor een groot deel ten grondslag aan ondermijningsproblematiek. Het witwassen van criminele winsten leidt tot verregaande vermenging van onder- en bovenwereld, de bedragen die omgaan in de drugswereld hebben een aantrekkende werking en de bescherming van die enorme (financiële) belangen leidt tot excessief geweld, niet zelden in de openbare ruimte.

Wat kunt u doen ?

Meldingen en tips van burgers zijn onmisbaar bij de aanpak van criminaliteit. Die informatie kan de start van een onderzoek zijn, maar ook het ontbrekende puzzelstukje waarmee een zaak kan worden opgelost.



Regelmatig worden verdachten aangehouden of drugslabs opgerold dankzij meldingen van alerte burgers. Heb je vermoedens dat iets niet klopt bij jou in de buurt? Of concrete signalen die wijzen op criminaliteit? Meld ze bij de politie via 0900 - 8844. Liever anoniem melden? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem, bel dan 0800 - 7000.