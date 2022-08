Inbreker aangehouden

Deze zag een man met dat signalement lopen in de omgeving. Hij is na een korte achtervolging te voet aangehouden.

Met een politiehondengeleider is een breekijzer aangetroffen op de vluchtroute, en deze is inbeslaggenomen. Bij het buurtonderzoek werden beelden overhandigd van een eerder gepleegde inbraak in de Irislaan op een ander huisnummer. De beelden kwamen overeen met de aangehouden verdachte.

Bij nader onderzoek bleek de verdachte te linken aan meerdere woninginbraken in Heemskerk, onder andere middels een DNA-match. De verdachte is maandag 8 augustus jl. voorgeleid bij de rechter-commissaris en voor 14 dagen in bewaring gesteld. De politie zet het onderzoek voort.

2022159649