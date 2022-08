Verdachten beroving slaan slachtoffer met hamer

Het slachtoffer was net zijn auto ingestapt, toen twee mannen hem overvielen. De verdachten eisten geld en mishandelden het slachtoffer. Ze sloegen hem meerdere malen met een hamer. De verdachten liepen daarna weg in de richting van de Spinozalaan. De politie kwam ter plaatse en heeft de omgeving doorzocht. Hierbij zijn de verdachten helaas niet aangetroffen. Het slachtoffer is door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling aan zijn verwondingen.

Signalement van de verdachten

We zijn op zoek naar twee mannen van ongeveer 20 jaar oud. Beiden hadden een slank postuur en waren rond de 1.85 meter lang. Ze droegen zwarte kleren en een zwarte muts of bivakmuts.

Heeft u tips of beelden?

De politie is op zoek naar getuigen die iets hebben gezien of gehoord in de omgeving van de Bruijnings Ingenhoeslaan in Voorburg. Heeft u tips die het onderzoek kunnen helpen? Of heeft u wellicht beelden van de omgeving? Bel 0900 8844 om contact op te nemen met de politie. Of maak melding via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000. U kunt ook het tipformulier hieronder invullen.