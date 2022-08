Rotterdammer (21) zwaargewond bij steekincident Vroesenlaan

Om 19:30 uur werd in eerste instantie een vechtpartij gemeld. Later bleek dat er met een mes gestoken was, waarbij het 21-jarige slachtoffer meerdere steekwonden opliep. Eenmaal in de woning werd met hulp van een mobiel medisch team eerste hulp verleend, waarna de behandeling in een ziekenhuis werd voortgezet. De toestand het van het slachtoffer is kritiek. De 25-jarige Rotterdammer wordt verdacht van betrokkenheid en is aangehouden. Het onderzoek naar wat zich in de woning afspeelde is nog in volle gang.

Was u getuigen?

De politie heeft na het steekincident al met veel mensen gesproken. Was u getuigen en heeft u nog niet uw verhaal gedaan? Bel dan met 0900-8844 of met 0800-7000 als u liever anoniem blijft.

Ook kunt u gemakkelijk tippen via bijgaand formulier.