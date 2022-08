Dronken automobilist aangehouden, rijbewijs kwijt

Nadat hij een positieve blaastest had, moest de man mee naar het bureau voor een ademanalyse. Uit die test bleek dat hij ruim drie keer teveel (700ug/l) had gedronken om nog te mogen rijden. Hij moest zijn rijbewijs direct inleveren. Ook kreeg hij een rijverbod van acht uur en mag in die tijd geen enkel voertuig besturen.