Man gewond na worsteling in horecazaak

Het slachtoffer pleegde vernielingen in de zaak. Daarna ontstond er een worsteling tussen het slachtoffer en een medewerker. Het slachtoffer werd daarbij gestoken met een mes.

Nadat hij de zaak was uitgezet, gooide hij een stoel tegen de ruit. Volgens agenten maakte het slachtoffer een beschonken indruk, maar weigerde hij een blaastest. Hij is naar ziekenhuis gebracht vanwege zijn verwondingen. De medewerker is aangehouden en zit nog vast voor verhoor.

De politie werd tijdens het afhandelen van het voorval geassisteerd door de Koninklijke Marechaussee.