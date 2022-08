Getuigen gezocht zware mishandeling

Een 17-jarige verdachte viel een minderjarig slachtoffer aan. Het slachtoffer kreeg flinke klappen en liep meerdere verwondingen op. Hij wist te ontkomen en belde meteen de politie toen hij thuis kwam. Agenten startten meteen een onderzoek op en wisten kort daarna een verdachte aan te houden. Hij is overgebracht naar een politiebureau.

Getuigen

De politie doet onderzoek naar het incident en komt graag in contact met mensen die meer weten of beelden hebben van de omgeving van park De Heuvels. Heeft u meer informatie? Bel dan 0900-8844 of anoniem 0800-7000.