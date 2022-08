Twee aanhoudingen na aantreffen van soft- en harddrugs in woning

Naar aanleiding van een melding van een gaslucht is de brandweer ter plaatse gegaan. Toen er geen gas gemeten werd, zijn ze gaan kijken bij de naastgelegen woning. Hier werd door de politie een sterke henneplucht geroken. Na onderzoek in de woning zijn er enkele kilo’s soft- en harddrugs aangetroffen.



Melden drugsoverlast

Neem contact met ons op als u vermoedt dat er in uw buurt of wijk wordt gehandeld in drugs of er een hennepkwekerij of drugslab aanwezig is. De politie kan de drugsbestrijding niet alleen doen en heeft uw hulp nodig. Contact opnemen kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.



Waaraan herken ik een hennepkwekerij?

Een sterke hennepgeur;

Uitgebreide timmeractiviteiten voor de aanleg van de plantage, zonder een duidelijke verbouwing;

De woning lijkt niet bewoond, af en toe komt iemand een uurtje langs (om de planten water te geven);

Constant zoemend of ronkend geluid van luchtafzuiging;

Onbekende voertuigen waar eens in de paar weken grote dozen of vuilniszakken worden in- en uitgeladen.