Scooterrijders gewond bij aanrijding, politie zoekt getuigen

De twee mannen reden donderdagavond rond 23.35 uur op een scooter op de Bezuidenhoutseweg in de richting van het centrum. Op datzelfde moment kwam vanuit tegenovergestelde richting een personenauto rijden, die werd bestuurd door de 28-jarige vrouw uit Den Haag. De personenauto kwam door nog onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft terecht. De mannen op de scooter probeerden nog om een aanrijding te voorkomen, maar werden door de personenauto aangereden. Door de klap van de aanrijding kwamen zij verderop op het wegdek terecht. Beide mannen raakten gewond en zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd. De automobiliste moest een bloedproef ondergaan.

Helpt u mee?

De politie is op zoek naar getuigen van deze aanrijding en naar camerabeelden. Heeft u de aanrijding zien gebeuren of hebt u camerabeelden die de politie kan helpen bij het onderzoek? Neem dan contact op via de onderstaande actieknoppen.