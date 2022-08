Getuigen gezocht - portiek beschoten Goudse Rijweg

Vooralsnog is het niet duidelijk wanneer er precies geschoten is. Niemand raakte gewond.

Bij het ontdekken van de kogelinslagen en –hulzen, is er direct een onderzoek gestart. Agenten doen een buurtonderzoek en de Forensische Opsporing kwam om sporenonderzoek te verrichten.



Getuigen gezocht

Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u camerabeelden (denk daarbij ook aan dashcam beelden of videodeurbelbeelden)? Dan komen wij graag in contact met u via één van de manieren vermeld onderaan deze pagina.



Wees een held, voorkom geweld.

Daders van schietpartijen schuwen het gebruik van geweld niet. Daders van schietpartijen kunnen opnieuw toeslaan. Voorkom slachtoffers en help de straten veilig te houden, help ons de daders van schietpartijen aan te houden door informatie en beelden te delen als u deze heeft.



Melden kan ook vertrouwelijk of anoniem

Informatie kunt u delen via de gratis opsporingstiplijn: 0800-6070 of via politie.nl. U kunt uw informatie en beelden ook vertrouwelijk delen via het Team Criminele Inlichtingen (TCI). Zij behandelen uw gegevens strikt vertrouwelijk. 088 - 661 77 34. Ook kunt u anoniem melden via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.



Help schietincidenten voorkomen

Heeft u weet van een vuurwapen, meld het! Zo voorkomen we nieuwe schietpartijen. Als door uw tip een vuurwapen in beslag kan worden genomen, komt u in aanmerking voor maximaal €750,- tipgeld. Uw tip wordt vertrouwelijk behandeld door TCI. Zij beschermen uw gegevens. Bel de TCI tipgeldlijn: 06-33236432.