Getuigenoproep voor dodelijk ongeval tijdens Highland Games

De man was als bezoeker aanwezig op het landgoed. Hij werd geraakt door een metalen bal, voorzien van een handvat, die tijdens de Highland Games competitie door één van de deelnemers was weggeworpen. Het slachtoffer was op het moment van het fatale ongeluk niet direct toeschouwer van het betreffende competitieonderdeel. Hij liep achter een metershoge heg op een pad, dat geen onderdeel uitmaakte van het evenementsterrein.

Melden

Het is voor ons van groot belang te spreken met getuigen en/of in contact te komen met mensen die beschikken over beelden van het incident.

Impact

Er waren veel bezoekers op het evenement, daardoor hebben veel mensen het incident meegekregen. Het slachtoffer liep in de naastgelegen bloementuin van het kasteel toen hij werd geraakt door het zware projectiel. Mocht je aanwezig zijn geweest bij het event, het incident gezien hebben of mocht je behoefte hebben aan slachtofferhulp? Neem dan contact op met je huisarts.