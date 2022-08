Voordeur vernield met vermoedelijk vuurwerk

Bij dezelfde woning werden eerder deze week een ruit ingegooid. Onderzoek moet uitwijzen wat er achter de vernielingen zit. De politie is op zoek naar mensen die vrijdagavond laat iets gezien hebben, of camerabeelden hebben waarop iets te zien is dat mogelijk met deze zaak te maken heeft. Als er mensen zijn die meer denken te weten wie of wat er achter deze vernielingen zit, komt de politie ook graag in contact. U kun bellen via 0900-8844. Wilt u anoniem blijven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

2022368753 ^sk