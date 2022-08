Afsluiting ’t Wed vanwege zoektocht naar man te water

Rond 18.10 uur heeft de politie een melding gekregen van een persoon te water bij het strandje in ’t Wed in Overveen. Na een zoekactie waarbij er onder andere met duikteams is gezocht, werd de man niet aangetroffen. Vermoedelijk is de man verdronken. Het gaat om een 32-jarige man. De familie wordt opgevangen.

’t Wed is afgesloten

Vanwege de zoekactie is het gebied rondom het strandje in ’t Wed volledig afgesloten. Het is voor bezoekers niet mogelijk om het gebied te betreden. De politie en de gemeente doen de nadrukkelijke oproep aan mensen om het gebied de aankomende dagen niet te bezoeken, zodat de hulpdiensten in alle rust de zoekactie kunnen voortzetten. Dit kan enkele dagen duren.

Impact

Er waren ten tijde van het incident veel bezoekers op het strandje. Daardoor hebben veel mensen het incident meegekregen. We begrijpen dat dit een grote impact heeft. Bent u aanwezig geweest, heeft u het incident gezien of heeft u behoefte aan slachtofferhulp? Neem dan alstublieft contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. U kunt bij het Regionaal Service Center van de politie uw gegevens achterlaten, waarna Slachtofferhulp Nederland contact met u zal opnemen.

2022164963