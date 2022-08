Gewapende overval op tankstation

Vervolgens ging de overvaller er in onbekende richting met zijn buit, een aanzienlijke hoeveelheid sloffen met sigaretten, vandoor. De politie werd gewaarschuwd en startte direct een zoektocht naar de overvaller. Deze is niet meer aangetroffen. Tijdens de overval raakte niemand gewond.

Onderzoek

Van de dader is een signalement bekend. Het gaat om een man, hij droeg een zwarte trui met witte letters en een capuchon en een zwarte helm. De dader zou een mager postuur hebben en ongeveer 170 cm lang zijn. Mogelijk reed hij op een motor.

Getuigen

Heeft u deze man voor of na de overval gezien? Of weet u wie hij is? Of heeft u andere informatie voor ons over de overval. Neem dan contact op met de politie. Dat kan via 0900-8844. Of vul een tipformulier in. Gebruik daarbij het zaaknummer 2022213792.