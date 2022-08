Twee mannen aangehouden die koplampen proberen te stelen

Een getuige had gezien dat de mannen bezig waren met een auto die geparkeerd stond aan de Jan Darkennisstraat. Agenten zetten de mannen, die in een andere auto reden, uiteindelijk aan de kant op de Maasdijk. In de auto troffen ze twee koplampen aan. Daarop zijn de 29-jarige man uit Oosterhout en de 25-jarige Rotterdammer aangehouden en ingesloten voor verder onderzoek.