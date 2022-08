Getuigen gezocht plofkraak aan Hof van Spaland in Schiedam

Bewoners aan het Hof van Spaland in Schiedam werden omstreeks half zes in de nacht van zaterdag 13 op zondag 14 augustus opgeschrikt door een harde knal. Het Team Explosieven Verkenning en het Forensisch Opsporingsteam doen op dit moment onderzoek naar de plofkraak.

Getuigen gezocht

Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Wel geven meerdere melders aan dat ze twee personen op een scooter hebben zien wegrijden. Op dit moment is de politie bezig met het spreken van getuigen en het uitkijken van camerabeelden. Heeft u iets gezien van het incident of heeft u meer informatie over de verdachten? Geef het dan door via de onderstaande opties. Ook camerabeelden zijn welkom.