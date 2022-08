Verdachte steekincident aangehouden

De verdachte is een man van 33 jaar uit Venlo.

Melding

Rond 00.30 uur kwam bij de politie een melding van een conflict in een woning aan de Mezenkampstraat in Venlo binnen. Een patrouille die poolshoogte ging nemen, trof in de woning meerdere personen, waaronder een gewonde man, aan. Hij bleek verschillende steekwonden te hebben.

Onderzoek

Uit het politieonderzoek ter plaatse kwam al snel naar voren dat eerder op de avond, rond 21.00 uur, een conflict in de woning had plaatsgevonden. Onder andere verdachte en slachtoffer waren hierbij betrokken. Later die avond, na middernacht, toen het slachtoffer naar huis liep, werd hij opgewacht door de verdachte op de Nieuwborgstraat. Het kwam tot een geschil waarbij de verdachte een steekwapen gebruikte.

Na het incident is het 18-jarige slachtoffer gewond terug gelopen naar de woning aan de Mezenkampstraat, waarna de hulpdiensten werden gealarmeerd.

De verdachte meldde zich korte tijd later bij de woning en werd daar aangehouden.

Het slachtoffer was inmiddels met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeert niet in levensgevaar.

Getuigen

Om een beeld te krijgen wat zich precies heeft afgespeeld en wat de aanleiding/motief voor het geweldsincident is geweest, is de politie op zoek naar getuigen. Mensen die iets gezien of gehoord hebben op de Nieuwborgstraat maar ook op de Mezenbroekstraat worden verzocht contact op te nemen met 0900-8844. Anoniem kan ook via 0800-7000.