Twee personen aangehouden na brand in Siegerswoude

Rond 00.10 uur kreeg de politie melding van een brand aan de Beakendyk in Siegerswoude. Het zou gaan om afval in de berm wat mogelijk in brand zou zijn gestoken. Gezien de meerdere branden van de afgelopen periode is er sprake van verscherpt toezicht in de omgeving. Daardoor kon er een snel een signalement van de vermoedelijke verdachten en de auto waarin zij zich verplaatsten worden gedeeld. Kort daarna werd op de Selmien West in Ureterp een auto die voldeed aan de omschrijving staande gehouden. De twee inzittenden, een 55-jarige man uit Ureterp en een minderjarige jongen uit diezelfde woonplaats, konden worden aangehouden. De verdachten zitten vast en worden verhoord. Uit onderzoek moet blijken of ze ook betrokken zijn geweest bij het dumpen van het afval.

Meerdere branden

Afgelopen nacht was er sprake van een drietal branden in de omgeving van Siegerswoude. Naast de brand op de Beakendyk werd de brandweer ook ingezet aan de Boskwei in Siegerswoude en op de Telle in Ureterp. Er wordt onderzocht of de verdachten ook in verband kunnen worden gebracht met de twee andere branden.

Informatie

Heeft u informatie over de branden die mogelijk kan helpen bij ons onderzoek? Woont u in de nabije omgeving en beschikt u wellicht over een deurbelcamera? Of heeft u andere informatie van belang kan zijn? Deel deze dan met de politie. Dat kan via het telefoonnummer 0900 - 8844. Ook kunt u online uw tip achterlaten of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 – 7000.