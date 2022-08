Actie tegen overlast Randmeren

Met meerdere politie boten en waterscooters werden zowel zaterdag als zondag diverse waterrecreanten aangesproken en gewaarschuwd. Tussen Kampen en Nijkerk zijn ruim 60 processen-verbaal uitgeschreven voor onder andere voor snelheid overtredingen, waterskiën in gebieden waar dit niet is toegestaan, het niet gebruiken van het dodemanskoord door snelle motorboten, aanleggen aan boeien, geen of onvoldoende en reddingsvesten aanwezig hebben. Op het watergebied van Almere waren dit er ruim 20, voor onder meer varen onder invloed en overtreden van de snelheid met 60 km per uur. Om het waterverkeer voor alle recreanten veilig en aangenaam te houden werden de omliggende eilanden en het evenement Nawaka ook meegenomen in de surveillance.

Op de wateren rondom de provincie Flevoland wordt in samenwerking met diverse aanliggende politiekorpsen, de Landelijke Eenheid en netwerkpartners zoals de Provincie en Rijkswaterstaat de veiligheid gewaarborgd door watertoezicht en handhaving op overtredingen op het water.

Wat doet de politie op het water?

De politie houdt toezicht op zowel de beroeps- als recreatievaart. En op de Noordzee buiten de kustlijn (de zogeheten territoriale wateren). Wij controleren bijvoorbeeld boten en jetski's in recreatiegebieden en ladingen van schepen op rivieren en zee. Ook ondersteunt de politie bij evenementen zoals Sail Amsterdam of de intocht van Sinterklaas. Tot slot helpen de medewerkers van de politie bij de opsporing van mensen die op zee vermist zijn geraakt of andere water gerelateerde incidenten.

Taken van de politie op het water