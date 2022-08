Man gewond bij steekincident in Almere

Het steekincident is ontstaan na een conflict tussen de verdachte en het slachtoffer. Wat de exacte oorzaak van dit conflict en het uiteindelijke steekincident is geweest, is nog onduidelijk. Daarom komen wij graag in contact met mogelijke getuigen en/of mensen die meer informatie hebben.

Het signalement van de verdachte luidt:

man

getinte

slank postuur

23 – 27 jaar

1.80 meter

Zwarte kleding

Zwarte pet

Heeft u iets gezien of gehoord dat met dit incident te maken kan hebben? Of heeft u andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Ook beelden kunnen een belangrijke rol spelen bij het onderzoek. Beschikt u over relevante camerabeelden? Upload deze dan gemakkelijk via onderstaand tipformulier.