Getuigen gezocht van geweldsincident

De man viel de vrouw lastig en de vrouw sloeg hierop van zich af, waarna de man er snel op zijn fiets vandoor ging. De politie heeft een onderzoek ingesteld en is op zoek naar mensen die mogelijk getuige zijn geweest of mensen die denken te weten wie deze man is.

Van hem is het volgende signalement bekend:

- lichtbruin haar

- 25 tot 30 jaar

- brildragend

- lichtkleurige/lichte ogen

- spreekt gebrekkig Nederlands

- lichte huidskleur

Deze man fietst op een zwarte fiets met dikke banden, mogelijk een fatbike.

Vragen aan het publiek

De politie is op zoek naar mensen die mogelijk getuige zijn geweest van dit geweldsincident en die nog niet met de politie hebben gesproken. Ook andere mensen die informatie hebben over deze man óf hem hebben zien fietsen in de omgeving van het Guispad, worden verzocht contact op te nemen met de politie in Zaandijk via tel.nr. 0900-8844.

Heeft u informatie maar blijft u liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr 0800-7000.

Ook kunt u uw informatie of tips achterlaten in onderstaand tipformulier onderaan deze webpagina.

Vermeld u er a.u.b. zaaknummer 2022166139 bij. Hartelijk dank alvast!

