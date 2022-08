Politie onderzoekt woningbrand Zaandam

Een voorbijganger zag de woningbrand en belde direct 112. Hulpdiensten waren snel op de locatie aanwezig maar de brand was al uitslaand. De brandweer heeft het pand gecontroleerd laten uitbranden. Bij de brand raakte niemand gewond. Hoe de brand kon ontstaan, is nog onbekend en daarom doet de politie onderzoek. Dit onderzoek doet de afdeling Forensische Opsporing.

Getuigen gezocht

Heeft u iets gezien of gehoord in de omgeving van de brand? Of heeft u andere bijzonderheden te melden die het onderzoek kunnen helpen? Beschikt u over camerabeelden die bijvoorbeeld gemaakt zijn via een beveiligingscamera of een videodeurbel? Geef dan uw informatie alstublieft door via telefoonnummer 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Ook kunt u informatie doorgeven via onderstaand tipformulier. Hier kunt eventueel ook beeldmateriaal uploaden. Graag onder vermelding van zaaknummer: 2022166047