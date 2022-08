Campinggast aangehouden na inbraak in boten

De man was gast geweest op een camping in Wolphaartsdijk en had, volgens getuigen, en passant goederen uit boten gestolen. De slachtoffers van deze diefstallen herkenden o.a. een schroef van hun boot en het anker van hun boot in de auto van de verdachte. Zij deden aangifte tegen de man die betrapt was op de diefstallen. Ook zou de inbreker schade hebben veroorzaakt op een van de boten om bij de goederen te kunnen komen.

De verdachte, een 50-jarige inwoner van Hoogerheide, is door agenten overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar wordt hij verhoord. De man zit nu nog vast. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.

Mocht u, als booteigenaar, ontdekken dat er goederen missen van uw boot, dan vraagt de politie u om hiervan aangifte te doen. De spullen die door de eigenaars herkend werden als hun eigendom zijn, na overleg met de officier van justitie, weer aan hen teruggegeven.