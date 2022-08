Mannen aangehouden in haven Nieuwdorp

Even later werden twee mannen aangetroffen. De twee zijn aangehouden omdat ze artikel 138aa van het Wetboek van Strafrecht overtraden. Dat wetsartikel zegt dat je je niet onbevoegd op besloten plaatsen, waar goederen liggen opgeslagen om gedistribueerd of overgeslagen te worden, mag bevinden. Het wetsartikel noemt specifieke plekken; het gaat om (lucht)havens en spoorwegemplacementen. De mannen bevonden zich onbevoegd op het haventerrein van North Sea Ports.

Ze worden verdacht van het treffen van voorbereidingshandelingen in het kader van de Opiumwetgeving.

De mannen hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. Ze zijn 24 en 29 jaar oud. Ze zijn na hun aanhouding overgebracht naar een politiecellencomplex en zijn daar in verzekering gesteld. Ze worden gehoord door rechercheurs. De twee verdachten worden deze week voor de rechter commissaris geleid. Die bepaalt of de mannen langer vast moeten blijven zitten.