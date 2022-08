Politie doet onderzoek naar schennispleging in trein tussen Buitenpost en Groningen

Omstreeks 21:30 uur stapt de vrouw in Buitenpost in de trein en gaat op een vierzitsplek zitten. Tijdens deze treinrit ziet zij dat de man tegenover haar aan zijn geslachtsdeel zit. Het slachtoffer schrok hiervan en sprak de man hier direct op luide toon op aan. Zij ging daarna ergens anders in de trein zitten. Toen de man de trein verliet, liep hij richting het centrum van Groningen. Van de verdachte is een duidelijk signalement bekend:

Witte huidskleur

Tatoeage op zijn gezicht van een spin

20-30 jaar oud

Kort, blond haar

Gijze trainingsbroek

Blauw T-shirt

Slippers

Deel uw informatie met de politie

Er waren op het moment van het incident meerdere mensen in de trein aanwezig. Zeker omdat het slachtoffer de man op luide toon aansprak, moeten er meer mensen zijn die iets van dit incident hebben meegekregen. Heeft u de man misschien gezien of heeft u iets van het incident gehoord? Of weet u waar de man na de treinreis naar toe is gelopen? Uw informatie is voor ons van groot belang, dus neem alstublieft contact op met de politie.

Het signalement van de verdachte is erg opvallend, door de tatoeage van een spin in het gezicht. Kent u iemand die een dergelijke tatoeage heeft of herkent u de verdachte op basis van het signalement? Neem ook dan contact op met de politie. Dit kan telefonisch via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000, onder vermelding van zaaknummer 2022209192. U kunt ook het tipformulier onderaan deze pagina gebruiken.