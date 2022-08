Aanhoudingen in onderzoek naar brand en schietincident Naarden

Op het moment van de brand begin juli waren meerdere mensen in de woning aanwezig. Een van de bewoners kon al snel de brand blussen en zag een auto wegrijden. De bewoner is vervolgens achter deze auto aangereden richting de A1. Bij deze achtervolging is volgens de bewoner meerdere keren met een vuurwapen op hem geschoten.

Aanhoudingen

Dinsdagochtend 16 augustus heeft de politie twee mannen aangehouden die in verband worden gebracht met deze incidenten. Een 20-jarige verdachte werd in zijn woonplaats Zaandam aangehouden. De tweede aanhouding vond plaats in Amsterdam, de woonplaats van de 29-jarige verdachte.